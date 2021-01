Bezárják az általános iskolákat Londonban a gyorsan terjedő mutáció miatt

A brit kormány döntése alapján bezárják az általános iskolákat két hétre a koronavírus gyorsan terjedő, fertőzőbb változata miatt – adta hírül a Reuters.

Gavin Williamson oktatási miniszter eredetileg terve szerint csak később nyitottak volna ki a középiskolák, de a 11 év alattiaknak a legtöbb iskolát megnyitották volna a jövő héten a karácsonyi szünet végén.

Sadiq Khan londoni polgármester a Twitteren hajtűkanyarként üdvözölte a döntést.

