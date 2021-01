Indiában is indul az oltás

Jóváhagyta az indiai gyógyszerészeti hatóság az Oxfordi Egyetem és az AstraZeneca által kifejlesztett koronavírus-vakcinát és egy helyben készülő oltóanyagot is, amelyet a Bharat Biotech nevű állami kutatóintézettel közösen állítanak elő – adta hírül a Reuters.

Szombaton az Index is megírta, hogy India engedélyezte az AstraZeneca vakcináját. A hírek szerint a Serum Institute of India Covidshieldje is hamarosan megkapja az engedélyt, így a világon India lesz az egyetlen olyan ország, ahol négy vakcinát is előkészítenek.

A tervek szerint várhatóan körülbelül egy héten belül indítják az oltakozást, és remélik, hogy 1,35 milliárd emberből 300 millió embert ingyen be fognak tudni oltani az év első felében.

A britek által kifejlesztett AstraZeneca-vakcinát a Serum Institute of India helyben készíti el, és COVISHIELD márkanéven kerül forgalomba.

Az oxfordi vakcina hatékonysága 70,42 százalékos. A Reuters írja azt is, hogy a Bharat Biotech által fejlesztett, Covaxin nevű vakcinát szigorúbb körülmények között adják majd be. Erről hatékonysági adatokat még mindig nem adtak ki, csak annyit közöltek róla, hogy „biztonságos, és erős immunválaszt ad”.