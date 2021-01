Fel akarják pörgetni az oltási kampányt Ausztriában

Bécsben megkezdődött a koronavírus elleni oltási kampány második köre. A január 12-ére tervezett országos oltás kezdetét is előbbre hozták – írta az MTI a Kurier osztrák lap értesülésére hivatkozva. Az első kétezer adag oltás után, amelyet december 27-étől adtak be az ápoló- és idősotthonok lakóinak, illetve az ott dolgozó személyzetnek, további ötezer dózis vakcinát osztanak szét 15 intézménynek. Elsősorban idősotthonok, de a kórházak koronavírusos betegekkel foglalkozó osztályai is kapnak a szállítmányból.

Szélesíteni kívánják az oltandók körét is, így bizonyos foglalkozási csoportok, például a mentőápolók, valamint az olyan idős emberek, akik nem otthonokban élnek, szintén kapnak vakcinát.

A héten 21 ezer adag oltóanyagot osztottak ki a tartományok között. Jövő keddig további 43 ezer adag vakcina beadását tervezik országosan. Eddig 6800 ember oltottak be.

Sebastian Kurz osztrák kancellár azt mondta:

a rendelkezésre álló készleteket azonnal szét kell osztani, és amilyen gyorsan csak lehet, oltani kell.

Ausztriában az elmúlt 24 órában 2469 embernél mutatták ki a vírusfertőzést, a járvány kezdete óta több mint 372 ezer esetet regisztráltak. Kórházban a kór miatt csaknem 2400 beteget ápolnak. A fertőzés okozta betegség szövődményeibe az elmúlt napon 68-an haltak bele. A járvány Ausztriában 6500 ember életét követelte.