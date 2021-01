Ötvenkilenc utassal a fedélzetén eltűnt a radarokról egy repülőgép Indonéziában

Cikkünk folyamatosan frissül!

Négy perccel felszállás után elveszett a kapcsolat egy Boeing 737-500 típusú repülőgéppel Indonéziában a Jávai-tenger felett – jelentette be a jakartai közlekedési minisztérium. A Sriwijaya Air légitársaság SJ182 jelzésű járata Jakartában, a Soekarno-Hatta repülőtéren emelkedett fel, és tartott a Borneó szigetén levő Nyugat-Kalimantan tartomány fővárosa, Pontianak felé.

A Boeing 737-500-as 26 éves, 1994 májusában helyezték üzembe. Hatvan másodperc alatt több mint tízezer lábat (több mint háromezer métert veszített a repülési magasságából.

Sriwijaya Air flight #SJ182 lost more than 10.000 feet of altitude in less than one minute, about 4 minutes after departure from Jakarta.https://t.co/fNZqlIR2dz pic.twitter.com/MAVfbj73YN