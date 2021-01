Hétfőn a demokraták elindítják az eljárást Donald Trump leváltásáért

Lázadás szításának a gyanújával hétfőn az amerikai Demokrata Párt politikusai beadványt nyújtanak be a képviselőházban Donald Trump távozó elnök leváltásáért – értesült a BBC és a CBS.

Az impeachment néven ismert eljárásról van szó, a távozó amerikai elnököt pedig azért a szerepért vonnák felelősségre, amelyet híveinek a washingtoni szövetségi törvényhozás épülete elleni ostromában játszott. Egy Trump-párti tüntetés után fajult el a helyzet, az utána kitört zavargásokban négy ember vesztette életét, miután a hívei betörtek a Capitolium épületegyüttesébe.

A beadvány szerint Donald Trump szándékosan buzdított erőszakra az Egyesült Államok kormányzata ellen, amivel elárulta az elnökként belé vetett bizalmat. Eddig 150-160 demokrata képviselőházi politikus szignálta a beadványt.

Nancy Pelosi, a képviselőház demokrata elnöke korábban jelezte, hogy ő maga is kész elindítani az elmozdítási eljárást, ha Donald Trump nem adja be azonnali hatállyal a lemondását. A megválasztott demokrata elnököt, Joe Bident január 20-án iktatják be a hivatalába.