Január van, 30,1 fokkal melegrekord dőlt meg Olaszországban

Hihetetlen rekord született vasárnap Olaszországban, és más dél-európai országokban is. Az Időkép információi szerint a valaha mért legmagasabb januári melegrekord-hőmérsékleteket regisztrálták.

Az olasz szigeten, Szicíliában a Barcellona Pozzo di Gotto nevű településén vasárnap

30,1 fokos rekordérték született.

Máltán több mint 3 fokkal dőlt meg a korábbi rekord, 25,9 fokos maximumot mértek. Görögországban is dobogós helyet értek el a nyári meleget idéző hőmérsékletek, Krétán 28,3 fokig emelkedett a hőmérő higanyszála.

A Időkép azt írja, hogy most Dél-Európa időjárását a Filomena névre keresztelt ciklon alakítja, ez okoz extrém időjárást a fél kontinensen. Egyébként ugyanez a ciklon – csak a hátoldala – okozza a brutális havazást a spanyol fővárosban, Madridban, ahol már helyenként több mint hatvan centiméteres a hóréteg.

Az Időkép szerint Magyarországon is igazán téliesre fordul az idő, a hétvégén éjszakánként akár –10, –15 fokig süllyedhet a hőmérséklet, de a derültebb, hóval borított tájakon –15, –20 fokos fagy is előfordulhat. Itthon több helyen is havazott már a múlt héten, az előrejelzések alapján a héten további hóra lehet számítani.