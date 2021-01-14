Bódog
-4 °C
1 °C

Erdoğant is beoltották

Bereznay István
2021.01.14. 18:28

Recep Tayyip Erdoğan török elnököt is beoltották a koronavírus elleni vakcinával.

A hírt az elnök a saját Twitterén jelentette be. 

„A jelenleg is zajló, sikeres oltási kampányunk keretében már 254 ezer egészségügyi dolgozó kapta meg a vakcina első adagját. Ma én is csatlakoztam hozzájuk” 

– írta, hozzátéve: „Ha Allah segít, rövid idő alatt beoltjuk az összes állampolgárt.”

15%
Angelika Throll Szobanövények
2800 Ft
2380 Ft
15%
Mártonffy Melinda Franciaudvaros bérházak Budapesten
8990 Ft
7642 Ft