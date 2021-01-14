Erdoğant is beoltották
Recep Tayyip Erdoğan török elnököt is beoltották a koronavírus elleni vakcinával.
A hírt az elnök a saját Twitterén jelentette be.
Başarıyla devam eden aşı programımız dahilinde şu ana kadar 254 bin sağlık çalışanımız ilk doz aşılarını oldu. Ben de onlara katılarak aşılandım.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) January 14, 2021
İnşallah çok kısa süre içinde tüm vatandaşlarımızı aşılamayı hedefliyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. pic.twitter.com/6xvPr8NX9q
„A jelenleg is zajló, sikeres oltási kampányunk keretében már 254 ezer egészségügyi dolgozó kapta meg a vakcina első adagját. Ma én is csatlakoztam hozzájuk”
– írta, hozzátéve: „Ha Allah segít, rövid idő alatt beoltjuk az összes állampolgárt.”
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