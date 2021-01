Szigorúan bírságolnak majd az oltási rend megsértéséért a szomszédban

Szlovákiában a Covid-19 elleni oltást az orvosi rendelőn kívül is be lehet adni. Az oltási sorrend be nem tartásáért tízezer eurós pénzbírságot szabhatnak ki – derül ki a pozsonyi parlament által elfogadott legújabb a Covid-19-járvány második hullámával kapcsolatos intézkedéscsomagból. A javaslatot a jelenlévő 89 képviselő közül 79 támogatta, heten ellene szavaztak.

Kapcsolódó Szlovákiában a Felvidéken terjed leginkább a járvány Nyitra megyében találták az új fertőzések mintegy ötödét.

Az elfogadott csomag szerint tesztelni a rendelőn kívül is lehet. A 18 évesnél idősebb, harmadikos és negyedikes egészségügyi szakközépiskolások is elvégezhetik a mintavételt, az egészségügyi dolgozók pedig önkéntesként is részt vehetnek a munkában – írta az Ujszo.com.

Veszélyhelyzet idején az álláskeresők is részt vehetnek a járványellenes intézkedések végrehajtásában, segíthetnek a tesztelésnél illetve az oltópontokon.

Kapcsolódó Szlovákia: újabb országos tesztelés lesz A teszteléssel előznék meg, hogy a brit vírusvariáns elterejedése miatt 5-6 héten belül ismét megugorjon a fertőzésszám.

A változások a közbeszerzési törvényt is érintik, és a várakozási idő betartásának kötelezettsége alóli mentességet kiterjeszti valamennyi közvetlen tárgyalásos eljárásra.