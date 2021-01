Kétezer milliárd dollárt pumpálna a gazdaságba Biden

Az amerikai megválasztott elnök beiktatása utáni első intézkedései keretében 1900 milliárd dolláros gazdaságélénkítő csomagot kezdeményez.

Az összegből 1 ezer milliárd dollárt különítenének el az amerikai családok közvetlen megsegítésére, azon belül is a munkanélküli-segélyekre. Az járvány okozta nehézségek enyhítésére minden háztartásnak 1400 dollár nyújtanának közvetlen kifizetésként, de ez az összeg akár 2000 dollárra is rúghat a decemberben jóváhagyott 600 dollárral. A munkanélküli juttatások heti összegét pedig megemelnék 400 dollárra a jelenlegi 300-ról. A segélyek folyósítási időtartamát meghosszabbítanák szeptemberig, ahogy a kilakoltatási moratóriumot is.

Kezdeményezik azt is, hogy a minimálbért 15 dollárra emeljék, és 350 milliárd dollárt juttatnának az állami és helyi kormányzatoknak.

A jövő héten hivatalba lépő elnök továbbá 20 milliárd dollárt szánna az amerikaiak oltására: a program keretében kiterjedt oltási központokat állítanának fel, valamint mobil oltási pontokat küldenének az ország távoli pontjaira. További 50 milliárd menne a tesztelés kiterjesztésére és 170 milliárdot különítenének el az oktatási intézmények támogatására.

Továbbá 100 ezer közegészségügyi dolgozót vennének fel a kontaktkutatás erősítéséhez.

Biden stábjának közleménye szerint a kongresszus decemberben végrehajtott – hasonló célú –kétpárti akciója jó irányba tett lépést volt, de az csupán előleg volt.

Biden tervei szerint elnökségének első 100 napja alatt 100 millió amerikait oltanának be.

Joe Biden kampányígéretének egyike volt a koronavírus-járvány kezelése és a gazdaság gatyába rázása. A vírus okozta megbetegedésekben már több mint 385 ezer ember vesztette életét az Egyesült Államokban, naponta mintegy 200 ezer új megbetegedést regisztrálnak, és a napi halálozás száma gyakran meghaladja a 4 ezret.

Ahhoz, hogy Biden tervezete megvalósuljon, a kongresszusnak is jóvá kell hagynia. Segítségére van azonban, hogy a törvényhozás két háza, a szenátus és a képviselőház is a demokraták ellenőrzése alá került.