Meghalt Larry King

87 éves korában egy Los Angeles-i kórházban elhunyt Larry King, az amerikai televíziózás legendás alakja, a CNN korábbi műsorvezetője, tudósítója.

A hírt Larry King Twitterén közölték.

Az év elején a CNN adta hírül, hogy Larry King koronavírus-fertőzéssel kórházba került. Emellett azonban korábban is számos egészségügyi problémája volt már: cukorbeteg volt, többször is volt szívinfarktusa, és műteni is kellett a szívét, valamint egy alkalommal már tüdőrákból is felépült.



Larry King 63 éven keresztül dolgozott a médiában. Interjúk ezreit készítette el, számos műsort vezetett, és sok nemzetközi elismerést is elnyert munkássága révén.

Legismertebb műsora a Larry King Live volt, amely 1985 júniusától 2010 decemberéig futott a CNN-en.

Bárkit is kérdezett, „mindig rövid, közvetlen és egyszerű kérdéseket tett fel, mivel hitt benne, hogy ezek szülik a legjobb válaszokat” – írták a gyászközleményben.

Borítókép: Getty Images Hungary. Fotós: John Lamparski