Sebastian Kurz kancellár múlt vasárnap jelentette be, hogy a koronavírus mutációk gyors terjedése miatt Ausztriában a jövő hétfőtől kötelező lesz az egyszer használatos, FFP2 típusú maszk viselete az üzletekben és a tömegközlekedési eszközökön. Az osztrák kormány ígéretet tett, hogy a maszkokat kedvezményesen lehet majd megvásárolni, a rászorulók pedig ingyen kapják meg. Bajorországban már hétfő óta kötelező az FFP2 maszk a boltokban és utazáskor. A dél-német tartományban kivételt élveznek a buszvezetők, jegyellenőrök és a 15 évnél fiatalabbak.

Az osztrák és bajor intézkedés után a német szövetségi kormány is fontolgatja, hogy az egész országban kötelezővé teszi az FFP2 maszk használatát, mivel az képes a kisebb méretű, vírusokat tartalmazó aeroszol cseppeket is kiszűrni, ezáltal 94 százalékos védettséget nyújt a fertőzés ellen.

A német kormány még decemberben küldött FFP2 maszk utalványokat annak a 31 millió állampolgárnak, akik 60 évnél idősebbek, és akiknek rosszindulatú daganatos megbetegedés van a kórtörténetükben. Ők január végéig, fejenként 15 maszkra jogosultak. A német gyógyszerész szakszervezet szóvivője azt mondta, hogy ez a mennyiség eddig nem okozott problémát a gyógyszertáraknak, de ha az igények megnőnek, 80 millió darab maszk beszerzése már más nagyságrendű kihívás, ezért annak nem megjósolható az eredménye.

Ráadásul, ha még azelőtt kötelezővé teszik az FFP2 maszk használatát, hogy a piac készen állna ilyen mennyiség kiszolgálására, az könnyen áremelkedéshez vezethet. Bár több német beszállító az FFP2 maszkok gyártására specializálódott, a maszkok nagy része Kínából érkezik, beszerzésük így négy hétig is eltarthat.

Máshol is téma a szigorítás

A héten Franciaországban és Nagy-Britanniában is előkerült a maszkok témája. Brit szakemberek is az új, gyorsabban terjedő Covid-19 variáns miatt javasolják a nagyobb szűrőképességgel rendelkező maszkokat, abban az esetben ha nincs lehetőség távolságtartásra. A francia szakértők szerint sem elég az átlagos textilmaszkok hatékonysága az új, gyorsabban terjedő koronavírus változatokkal szemben.

De Van olyan szakvélemény is, hogy az FFP2 maszk használatának elrendelésével a politikusok végül ellenkező hatást érnek majd el, mint azt szeretnék.

A The Guardiannek nyilatkozó Jonas Schmidt-Chanasit német virológus szerint a professzionálisabb maszkok használata elvben üdvözlendő, de ha nem illeszkedik megfelelően az archoz és a viselője a maszk és az arc közötti résen keresztül veszi a levegőt, használata jóformán semmit sem ér. A professzor szerint a tömegközlekedésben nem is kellene kötelezővé tenni a használatát, ugyanis a járműveken jó szellőztetés mellett az felesleges, ráadásul az FFP2 maszk viselése hosszú utazás alatt nem is ajánlott mert 75 perc használat után 30 perc szünetet kell tartani.

A Deutsche Welle e témával foglalkozó cikkében arra hívja fel a figyelmet, hogy az FFP2 maszkokat rendszeresen cserélni kell, és mivel nem olcsók, nagyon valószínű, hogy sokan hosszabb ideig, akár hetekig vagy hónapokig is használni fogják, és képtelenség lenne azt ellenőrizni, hogy, aki felszáll mondjuk a buszra, vajon egy órája vagy hetek óta használja a maszkot.

AZ EGÉSZSÉGÜGYI VILÁGSZERVEZET (WHO) SZERINT Az orvosi/sebészeti és AZ FFP2 MASZKOK HASONLÓ VÉDELMI KÉPESSÉGGEL RENDELKEZNEK, AZ FFP2 MASZK ELŐNYE azonban, HOGY JÓL ILLESZTHETŐ AZ ARCHOZ, DE EHHEZ FONTOS A MEGFELELŐ MÉRET KIVÁLASZTÁSA.

Egyszer használatos orvosi/sebészeti maszkok viselése ajánlott az egészségügyi dolgozók, a koronavírus tüneteit mutatók, illetve velük kapcsolatban lévő emberek, és a hatvan évnél idősebbek számára. Rajtuk kívül az egyéb betegségben szenvedőknek is ajánlott a professzionális maszkok használata. A WHO szerint az optimális textilmaszk három rétegű: a belső réteg nedvszívó pamut, a középső réteg valamilyen nem szövött és nem nedvszívó anyag, például polipropilén, a külső réteg pedig nem nedvszívó poliészter.

Egy a The Guardian által idézett fogyasztóvédelmi magazin szerint a legjobb minőségű többrétegű textilmaszkok alkalmasak a baktériumok 99 százalékának kivédésére, míg az egyrétegűek csupán 33 százalékos védelmet nyújtanak. Bár a baktériumok mérete nagyobb, mint a koronavírus részecskék, független kutatók szerint ez a hatékonysági arány a Covid-19 esetében is hasonló. Alex Donaldson virológus professzor úgy nyilatkozott, hogy

a textilmaszk a vírus elleni védekezés rendkívül gyenge pontja, az átlagos textilmaszkok messze nem védenek annyira a fertőzéstől, mint azt az emberek gondolják.

Ezzel együtt természetesen még mindig nagyobb védelmet jelentenek, mint ha egyáltalán nem viselnénk maszkot. És ha igaz, hogy a magyar kormány járványügyi intézkedései az osztrák mintát követik, akkor elképzelhető, hogy rövidesen itthon is kötelező lesz az FFP2 maszk használata.

Ezzel kapcsolatos kérdéseinket elküldtük az Operatív Törzsnek, a válasszal frissítjük a cikket.

(Borítókép: Textil maszkok. Fotó: Catherine Ivill / Getty Images Hungary)