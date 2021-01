Ausztriában az egész oltási terv borulhat az AstraZeneca miatt

Ausztriában aligha tudja telesíteni az oltási tervben vállalt kötelezettségeit, miután a svéd–brit AstraZeneca gyógyszergyártó cég bejelentette, hogy az első negyedévben nem tudja leszállítani a megígért mennyiségű oltóanyagot.

Ez teljességgel elfogadhatatlan. A szerződésben lefektetett mennyiségeket tartani kell – áll a bécsi egészségügyi minisztérium közleményében.

Rudolf Anschober tárcavezető azzal nyugtatta a kedélyeket, hogy Ausztria minden beígért adag vakcináért küzdeni fog, és az oltási terv első fázisa, az idősek és az egészségügyi dolgozók immunizálása nem forog veszélyben. A Pfizer–BioNTech 1,2 millió vakcinájával ezt mindenképp biztosítani tudják.

Két tartomány, Stájerország és Karintia összes idősotthonában a bentlakók, valamint a dolgozók már megkapták a koronavírus elleni első védőoltást, de a többi tartományban is hamarosan végeznek az oltás első körével. A részvételi arány az idős korosztály esetében 70-80 százalékos, míg az egészségügyi személyzet mintegy 60 százaléka oltatta be magát.

Minden szállítási nehézség ellenére, halad a legveszélyeztetettebek oltása. Az időseké az elsőbbség, ezt követjük, és nem hagyjuk magunkat elbátortalanítani – idézi az osztrák sajtó Sebastian Kurz kancellárt.

Thomas Szekeres, az orvosi kamara elnöke az ORF2 közszolgálati televízió adásában vasárnap élesen bírálta az Európai Unió vakcinabeszerzési gyakorlatát. Mint mondta, az EU-nak sokkal több oltóanyagot kellett volna a kezdésre rendelnie, ahogyan azt Izrael tette. Megemlítette, hogy amennyiben az engedélyeztetés során beigazolódik, hogy az AstraZeneca vakcinája nem alkalmas minden korosztálynak, ez felboríthatja az oltási tervet, mert akkor a tervezettel ellentétben a fiatalabbakat kell majd előbb oltani. Véleménye szerint fontos lenne az összes háziorvos beoltása is, de sajnos minden a beérkezett mennyiségek függvénye.

Az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) január 12-én jelentette be, hogy megkapta az engedélyezési kérelmet az AstraZeneca és az Oxfordi Egyetem által kifejlesztett vakcinára. Az EMA akkor azt közölte, hogy január 29-én fognak dönteni.

Eközben Karl Nehammer osztrák belügyminiszter az Ö1 közszolgálati rádió adásában keményebb fellépést ígért a járványvédelmi intézkedéseket be nem tartó tüntetők ellen. A többi között megemlítette, hogy a jövőben akár 500 euró büntetés is kiróható azokra a demonstrálókra, akik nem viselnek maszkot, illetve nem tartják be a kötelezően előírt védőtávolságot, amely jelenleg már két méter Ausztriában. A miniszter felvetette a tüntetések létszámának korlátozását is.

A brit vírusmutáció terjedése is komoly aggodalmakat kelt Ausztriában. Tirolban újabb hét esetet azonosítottak, és Bécsben legutóbb 539 gyanús eset vizsgáltak az agresszívebb brit variánsra, közülük pedig 66 pozitív lett, az utóbbi hét összes pozitív tesztjeinek 12 százalékát teszi ki.

Ausztriában az elmúlt 24 órában 1202 embernél igazolták újonnan a vírusfertőzést, a járvány kezdete óta 404 714 esetet regisztráltak. A koronavírusos betegséggel kórházban ápoltak száma 1817, az intenzív kezelésre szorulók 320-an vannak. A fertőzés okozta betegség szövődményeibe az elmúlt napon 29-en haltak bele, a járvány halálos áldozatainak száma ezzel 7418-ra emelkedett.