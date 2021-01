Ellopott választást emlegetett, 1,3 milliárd dollárra perlik Trump ügyvédjét

A Dominion Voting Systems 1,3 milliárd dollárra perli Rudy Giulianit, Donald Trump ügyvédjét, mivel szerintük „példátlan” üzleti és reputációs kárt okozott nekik, amikor azt állította, hogy a cég szavazógépei hozzájárultak az állítólagos demokrata választási csaláshoz – közölte a CNN.

Ahogy Giuliani és a szövetségesei szándékozták, a Nagy Hazugság virálissá vált a közösségi médiában, az emberek tweeteltek, retweeteltek és őrjöngtek, hogy a Dominion ellopta a szavazataikat. Bár egyes hazugságok – kis hazugságok – felélednek a közösségi médiában és el is halnak a következő hírciklusban, a Nagy Hazugság más volt

– írták a Dominion jogászai, hozzátéve, hogy az okozott üzleti és reputációs kár „példátlan és javíthatatlan”, ismerve, hogy milyen mélyen hisznek benne emberek milliói.

A perdokumentumokban megjegyzik: mialatt Rudy Giuliani hamisan terjesztett olyan információkat a Dominionról, mint hogy venezuelai kommunisták a tulajdonosaik, akik korrumpálták a 2020-as választásokat, ezeket az állításokat jogi úton sosem rendezték.

A kereset arra is kitér, hogy január 6-án – órákkal a Capitolium ostroma előtt – Donald Trump ügyvédje továbbra is terjesztette a Dominionnal kapcsolatos csalási vádakat tweetekben, YouTube-on, és a tüntetésen elmondott beszédében is. Ez utóbbi alkalmával például bizonyítékok nélkül azt állította, hogy ismert egy szakértőt, aki a Dominion szavazógépeit vizsgálta, és állítólag megváltoztatott szavazatokat talált, levonva a következtetést, miszerint a választást „ellopták”.

A Dominion egyébként korábban már Sidney Powell ügyvédet is beperelte, aki hasonló tartalmú bírálattal élt az ügyben.