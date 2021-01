Romániában a második oltás után is kötelező a maszk

Romániában az egészségügyi óvintézkedéseket annak is be kell tartania, így például védőmaszkot viselnie, aki megkapta a Covid–19 elleni oltás második dózisát is – írta a Transindex az egészségügyi tárca közleményére hivatkozva. A tudósok egyelőre nem kaptak választ arra a kérdésre, hogy egy beoltott személy megfertőződhet-e, és beoltott, tünetmentes állapotban továbbadhatja-e a vírust – érvelt a szaktárca. Ezzel kapcsolatban nem született még elegendő kutatási eredmény.

Az oltás a második adag vakcina beadása után körülbelül két héttel kezd jelentősen megnövekedett immunitást garantálni.

Az emlékeztetőoltás beadása utáni 14 napban a beoltott személy elkaphatja a vírust, és akár a Covid–19 súlyos tünetei is jelentkezhetnek nála – figyelmeztet a román egészségügyi tárca.

Utalnak arra is, hogy a BioNTech–Pfizer vakcinája 95 százalékban, míg a Moderna vakcinája 94,1 százalékban véd a Covid–19 betegség ellen.