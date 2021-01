Tíz nappal elhalasztják 35 ezer előjegyzett személy oltását Romániában

Romániában az oltóanyag hiánya miatt tíz nappal elhalasztják 35 ezer előjegyzett személy oltását – jelentette be keddi sajtótájékoztatóján Valeriu Gheorghita katonaorvos, az oltási kampány koordinátora.

Romániába az elmúlt héten 51,3 százalékkal kevesebb oltóanyag érkezett, mint amennyinek a szállítási ütemterv szerint érkeznie kellett volna, és ez felborította az oltási terveket.

Jelenleg 117 ezer adag vakcinával van kevesebb, mint amennyire szükség lenne. A katonaorvos hozzátette: gondoskodnak arról, hogy mindenki számára, aki az első oltást már megkapta, legyen oltóanyag a második oltásra is.

A kialakult helyzetet úgy próbálják orvosolni, hogy tíz nappal eltolják az első oltás már rögzített időpontját egy bizonyos kategória esetében. Hozzátette: nem módosítják a 65 év fölöttiek és a krónikus betegek oltási időpontjait. Annak a 35 304 személynek kell az előjegyzettnél tíz nappal későbbi időpontban oltásra jelentkeznie, akik a társadalom számára kulcsfontosságú területeken dolgoznak, és ezért kerültek be az oltási kampány második szakaszába.

E csoportba tartoznak többek között a rendőrök, a katonák, a tanárok, és az államigazgatásban dolgozók.

Akik ebből a kategóriából a január 28. és február 11. közötti időszakra voltak előjegyezve, azoknak tíz nappal később kell oltásra jelentkezniük a rögzített oltóközpontban, az előjegyzett időpontban.

Az érintetteket elektronikus levélben és SMS üzenetben is értesítik a módosításról.

A koordinátor azt is jelezte, hogy az oltási kampány első szakaszában – amikor az egészségügyi és szociális intézmények személyzete kaphatta meg az oltást – mindeddig 209 ezer személyt oltottak be, és további több mint húszezren várnak még az első adag vakcinára. A január 15-én kezdődött második szakaszban eddig 175 ezer 65 év fölötti, vagy krónikus betegségben szenvedő, és közel 18 ezer szociális otthonban gondozott személyt oltottak be. Mellettük közel 57 ezer olyan személy is megkapta az első oltást, aki a társadalom számára kiemelten fontos munkát végez.

Valeriu Gheorghita azt is jelezte, hogy az oltási kampány internetes platformja 1,8 millió időpontot rögzített április 15-ig az első és a második oltásra.

Romániában immár csak Temes megyében haladja meg a hármat az elmúlt 14 napban jegyzett új fertőzések ezer lakosra számított száma. A járvány terjedésének a lassulása következtében Bukarestben hétfőtől kinyitottak a vendéglők, mozik és színházak, de csak korlátozott számban fogadhatnak vendégeket, nézőket.

Megjelent azonban a fővárosban a vírus Egyesült Királyságból terjedő veszélyesebb törzse is. Egy iskolában feltehetően ez a vírustörzs fertőzött meg kilenc embert. A minták elemzése folyamatban van.

Klaus Iohannis román elnök korábbi bejelentése szerint a február 8-án kezdődő második félévtől várhatóan újra kinyitnak az iskolák, ha nem fordul rosszra a járványhelyzet. Azokon a településeken tér vissza a gyermekek minden korcsoportja az óvodákba és iskolákba, amelyeken 1,5 ezrelék alatti a fertőzöttségi ráta. Az ennél nagyobb fertőzöttségi mutatóval rendelkező településeken csak az óvodások, elemi iskolások és esetleg a cikluszáró osztályokba járó diákok térhetnek vissza az osztálytermekbe.