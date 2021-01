Az Európai Unió korlátozza a vakcinaexportot a világ mintegy száz országába

Tagországi kormányzati felhatalmazás nélkül szombattól tilos lesz az Európai Unióból koronavírus elleni vakcinát a világ körülbelül 100 országába.

Szerepel köztük az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság, Kanada és Ausztrália is

– idézi a Politico Valdis Dombrovskisnak, az Európai Bizottság ügyvezető alelnökének és gazdasági biztosának a bejelentését. A politikus azzal indokolta a döntést, hogy „az előttünk álló kihívások” nem hagytak más lehetőséget az Európai Bizottság előtt. A testület kötelező érvényű útmutatást fog kibocsátani a tagországok számára.

A döntés értelmében a gyártó cégeknek be kell számolniuk arról, hogy az exportengedély kérése előtti három hónapban mely országoknak szállítottak vakcinát. Kivételnek számító országok is vannak, például Norvégia, Liechtenstein, Izland és Svájc, a Nyugat-Balkán nem EU-tag országai, Izrael és Libanon is rajta van azon az összesen 92 országból álló listán, amelybe nem csak kormányzati engedély birtokában lehet vakcinát exportálni.