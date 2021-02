Az EU átláthatóvá tenné a tagországok oltási tevékenységét

Az uniós tagállamok koronavírus elleni oltási folyamatait nyomon követő mechanizmus létrehozását jelentette be az Európai Unió Járványvédelmi és Betegségmegelőzési (ECDC) Központja, amelynek a 27 uniós tagországon kívül Liechtenstein, Norvégia és Izland is a tagja. A Covid-19 Vaccine Tracker (védőoltás-követő) nevű alkalmazás célja, hogy áttekinthetővé és összehasonlíthatóvá tegye a vírus elleni oltással kapcsolatos tagállami eljárási módszereket, stratégiákat, például az oltási kampányokat és az oltóanyagok területi elosztottságát. Előzetes adatokat szolgáltat továbbá a beoltottság tagállami arányairól is.

Az ECDC adatai szerint eddig 8,2 millió adag vakcinát adtak be a tagországokban, bár a hivatal szerint a tényleges szám ennél jóval magasabb, több állam ugyanis még nem közölt adatokat.