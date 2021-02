Tudta? Kómában is elérhetőnek kell lenni!

Kapitány elvtárs, tiszteli Ön Vlagyimir Vlagyimirovics Putyin orosz elnököt? (...) Azt mondja, hogy nem tudták, hol tartózkodtam augusztus óta. Putyin pedig azt mondta a televízióban, hogy neki köszönhetően, Németországba küldtek kezelésre

– mondta az üvegkalitkába zárt Alekszej Navalnij az orosz Büntetés-végrehajtás Szolgálat (FSZIN) képviselőjének a moszkvai fővárosi bíróság tárgyalótermében.

A FSZIN képviselője felhívta a figyelmet a tárgyalóteremben, hogy Nalvanij többszörösen megsértette egy korábbi ügyből fakadó felfüggesztett 3,5 éves börtönbüntetése próbaidejének feltételét, nem jelentkezett be a nyilvántartáson. Megismételte azt is, hogy tavaly augusztus 17. és december 29. között sem jelent meg az ellenőrzésen, így a FSZIN-nek sokáig tudomása sem volt arról, hol tartózkodik, ezért is adtak ki ellene körözést.

Kómában voltam, az intenzíven – vágta rá az ellenzéki, hangsúlyozva, hogy ismerték a telefonszámát, az ügyvédje telefonszámát, el lehetett volna érni. A FSZIN szerint akkor is meg kellett volna küldeni a szükséges dokumentumokat és az indokokat, hogy miért nem jelent meg az ellenőrzéseken.

„Kómában voltam!” – ismételte meg Navalnij.

Erről már mém is született az orosz közösségi médiában.

„Állampolgárka, értem én, hogy kómában van, de akkor is jeleznie kell a tartózkodási helyét a FSZIN-nek. Máskülönben letöltendő lesz ebből.”

Vagyim Kobzev, az ellenzéki ügyvédje is rákontrázott a büntetés-végrehajtás képviselőjének állítására, mondván, hogy személyesen adta be novemberben a vonatkozó papírokat, tehát olyan nincs, hogy nem hallottak Navalnijról vagy a képviselőiről. „Az egész ország, az egész világ tudta, hol van.”

A FSZIN képviselője nem hátrált meg, rámutatott, hogy már a kórházba kerülése előtt is megsértette a próbaidő feltételeit, ráadásul miután kiengedték szeptemberben, elég jól volt ahhoz, hogy utazgasson Németországban, aztán újságírókkal találkozzon.

Az ellenzéki többször is szarkasztikusan nyilvánult meg a tárgyaláson, szinte azt éreztetve, hogy koncepciós per zajlik ellene. Lehet, hogy ez még az interneten is ragályos, mert elkezdték gyártani a mémeket.

„Putyin kastélya”

„A Matroszkaja Tyisinában lakom” – mondta a bírónak a lakcímére vonatkozó kérdésére. Navalnij oroszországi hazatérése óta van 30 napos előzetes letartóztatásban a Matrózok Hallgatása nevű, fogvatartási központban.

„Még a cellámban is közvetítették, hogy megsértetted a közrendet. Rossz kislány! Büszke vagyok rád”

– mondta feleségének az üvegkalitkáján keresztül.

Az sem mellékes, hogy a tárgyalás levezetésével eredetileg megbízott bíró szinte az utolsó pillanatban, január 28-án beadta lemondását.

A tárgyalóteremben egyébként alig vannak, a sajtó képviselőit sem engedték be, akik így kívülről tudósítottak. Többüket, hasonlóan a bíróság épületéhez érkezett Navalnij-párti tüntetők egy részéhez, őrizetbe vették. A legfrissebb adatok szerint már vagy 235-en kerültek hatósági fogságba.

Полиция задерживала людей, которые направлялись к суду, чтобы поддержать Алексея Навального. По данным "ОВД-Инфо", к 13.30 мск число задержанных превысило 200. pic.twitter.com/A0KJvMirnh — Радио Свобода (@SvobodaRadio) February 2, 2021

Zseniális kép született az egyik őrizetbe vett embertől, Dmitrij Markovtól. A fotó az egyik moszkvai rendőrőrsön készült.

Az is érdekes, hogy az Eho Moszkvi rádió tudósítója elcsípte, hogy a bíróság környékét biztosító rendőrök éppen fekete ragasztószalaggal ragasztják le az azonosítóval ellátott jelvényüket.

Вот так сегодня выглядит вся власть в нашей стране. pic.twitter.com/PT73RzPPEs — Kалой Ахильгов (@akaloy) February 2, 2021

Eközben Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő burkoltan ráerősítve az orosz hatalomnak arra az egyre gyakrabban hangoztatott retorikájára, hogy Navalnij külföldi ügynök, nehezményezte, hogy több külföldi diplomata is részt vesz a tárgyaláson. Szerinte ezzel a bíróra való pszichológiai nyomásgyakorlást célzó kísérlet történt. (Arra a bíróra, akit vélhetően frissen neveztek ki a tárgyalás élére.)

Zaharova hozzátette: a diplomaták a külföldi tárgyalásokon rendszerint a saját állampolgáraikat szokták támogatni, Navalnij pedig orosz állampolgár.

Az Interfax orosz hírügynökség jelentése szerint cseh, osztrák, litván, norvég, svéd, holland, amerikai, kanadai, német, svájci, brit, lett, lengyel diplomaták és az EU képviselői vannak jelen.

Putyin vajon figyelemmel követi a tárgyalást? Nem, legalábbis szóvivője, Dmitrij Peszkov szerint, aki Joseph Borrellnek, az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselőjének küszöbönálló moszkvai látogatásával kapcsolatban reményét fejezte ki, hogy Brüsszel nem mossa össze a Navalnij-ügyet az EU–orosz egyébként is befagyott kapcsolatainak jövőjével.

A tárgyalást délben szüneteltették, kétórás ebédszünetet rendelt el a bíró. „Valaki hoz valamit a McDonaldsból?” – vetette fel Navalnij.

Az orosz közösségi médiában is az érződik, hogy nagy valószínűséggel elmarasztaló ítélet fog születni, legalábbis nem lepődne meg senki.

A tárgyalás magyar idő szerint délután kettőkor folytatódott, rögtön Navalnij beszédével indult.

(Borítókép: Alekszej Navalnij 2019. szeptember 29-én, Moszkvában. Fotó: Sefa Karacan / Anadolu Agency / Getty Images)