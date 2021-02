Femke Halsema főpolgármester javaslatát, miszerint a dokkok körüli keskeny sikátorokban a kirakatok jelentős részét bezárják, most politikai pártok széles csoportja támogatja – írja a The Guardian. A CDA és a ChristenUnie régóta lobbizik az ügyben, és most a VVD, Mark Rutte miniszterelnök pártja, valamint a Munkáspárt és a Zöldek is csatlakoztak. Dennis Boutkan munkáspárti képviselő kiemelte, hogy a döntés az amszterdami turizmus újragondolásáról szól,

a turisták élvezhetik a város szépségét és szabadságát, de nem bármi áron.

Halsema – akinek választási programjában is szerepelt a negyed átalakítása – szerint azért van szükség a változtatásra, mert a környéken dolgozó nők turisztikai látványossággá váltak, bámulják, fényképezik és becsmérlik őket. Ezért szeretnék, ha a De Wallen vörös lámpás körzetében élő szexmunkások átköltöznének az erre a célra épített központba, aminek a helyszíne egyelőre még nem ismert.

Az ötlet első felvetésekor a Red Light United nevű, újonnan alakult lobbicsoport azt állította, hogy az általa megkérdezett 170 női szexmunkás 90 százaléka a Singel és a De Wallen szűk sikátoraiban és a csatorna melletti utcák kirakataiban akar maradni.

A csoport egyik tagja a Het Parool újságnak korábban úgy nyilatkozott, hogy azért nem jó ötlet az áthelyezés, mert az ügyfelek nem fogják megtalálni a szexmunkásokat.

A látogató az új turista

A világjárvány nemcsak Amszterdamban, de más európai városokban is lehetőséget teremtett a helyi turizmus újragondolására. A turisták számának drasztikus visszaesése megadta a lökést a helyi lakosoknak is, hogy visszafoglalják a városaikat a turisták tömegeitől, és felülvizsgálják a viszonyukat a környezetükhöz. Ennek következtében a tömegturizmus által leuralt települések nem akarnak visszatérni a járvány előtti állapotokhoz, ami nem is csoda:

2019-ben az 1,6 millió lakosú Barcelona 30 millió, a 270 000 lakosú Velence 25 millió, a 873 000 lakosú Amszterdam pedig 19 millió turistát fogadott.

Barbora Hrubá, a prágai turisztikai ügynökség vezetője a The Guardiannek elmondta, hogy a cseh főváros „más típusú látogatókat” szeretne. Xavier Marcé, a barcelonai turizmusért felelős tanácsos kijelentette: „Nem több turistát akarok, hanem több látogatót.” „Válságban lévő város vagyunk, és valami mást próbálunk megtenni” – mondta Velencéről Paola Mar helyi szakember.

(Borítókép: A vörös lámpás negyed Amszterdamban, 2019. április 12-én. Fotó: Horacio Villalobos / Corbis / Getty Images)