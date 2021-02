Több mint 180 emberjogi szervezet szólít fel mindenkit a 2022-es, Kínában rendezendő téli olimpia bojkottálására, hogy ezzel tiltakozzon Kína tömeges és rendszerszintű, emberi jogokat durván sértő cselekedetei ellen. Meglátásuk szerint a kínai kormány többek között az ujgur, a tibeti nép, valamint a hongkongi és a tajvani lakosság ellen követ el rendszeres jogsértéseket.

A fentebb említett szervezetek már 2008-ban, amikor a nyári olimpiát szervezte Kína, is nyílt levelet intéztek a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (IOC) felé. Az idei nyílt levelükben a következőket üzenték nekik:

Az IOC nem akart meghallgatni minket 2008-ban, mondván, hogy a pekingi olimpia az emberi jogok katalizátoraként fog működni. Ahogy azt az emberjogi szakértők is megjósolták, nem lett igazuk. Kína nemhogy nem javított emberjogi nyilvántartásán, de még jelentősen meg is növelte a szisztematikus elkövetett emberjogi bűneit anélkül, hogy bárki is felelősségre vonta volna.