Sírószobába küldi a lengyel kormány azokat a nőket, akik életképtelen magzatot szülnek

Kórházi sírószobák kialakítása is szerepel abban a törvénytervezetben, amellyel a lengyel kormány próbálja tompítani azoknak a nőknek a fájdalmát, akiknek az 2020 novemberében elfogadott abortusztörvény szerint életképtelen vagy maradandó fogyatékosságban szenvedő gyermeket kell világra hozniuk – írja a Notes from Poland.

Az ötlettel az az igazságügyi minisztérium állt elő, amelynek a vezetője, Zbigniew Ziobro a kisebbik kormánypárt, a Egyesült Lengyelország (SP) elnöke, a tárca szóvivője, Agnieszka Borowska pedig a TVN24 hírtelevízióban elárulta azt is, hogy a sírószoba mellett az érintett nők pszichológusi segítséget is kapnak a tragédia feldolgozásához. Ha szükségük van rá, életvezetési tanácsadó is szegődik melléjük, hogy mi legyen a következő lépés

Lengyelországban folyamatosak a tüntetések azóta, hogy az alkotmánybíróság 2020 októberében alaptörvény-ellenesnek nyilvánította az abortusztörvény gyógyíthatatlan betegségben szenvedő magzatok elvetését lehetővé tevő kitételét. Az 1993 óta keddig hatályban lévő törvény akkor engedte meg a 12 hétnél fiatalabb magzatok elvetését, ha a terhesség nemi erőszak következménye volt, időbeli korlátozás nélkül pedig akkor, ha az anya élete veszélyben forgott vagy a magzatról kiderült, hogy gyógyíthatatlan beteg. A 2019-ben legálisan végrehajtott 1100 abortuszból 1074-et magzati rendellenesség miatt végeztek el.