Csehországban a legsúlyosabb a járványhelyzet; a százezer lakosra jutó igazolt fertőzések száma 910, majd Szlovákia következik 496 esettel.

Egyébként Ausztriában számottevő csökkenést regisztráltak (213), a térség legjobbja pedig Magyarország (178).

Szlovákiában a járványgörbe enyhén felfelé kezd ívelni – mondta Marek Krajčí szlovák egészségügyi miniszter. A reprodukciós ráta valamelyest egy felett van, vagyis a járvány terjed, egy beteg átlagban egyetlen másik embert fertőz meg – írta a korkep.sk.

Szlovákiában enyhén csökkent a múlt héthez képest a kórházi ápolásra szoruló fertőzöttek száma; 3743-ról 3652-re. A kórházakban a covid-betegek számára elkülönített ágykapacitás 69 százalékban megtelt, de egyes intézményekben már elfogytak a szabad ágyak. A lélegeztetőgépen lévők száma 307-ről 316-re emelkedett. Jelenleg csupán 70 szabad lélegeztetőgép van, további 150 viszont már csak a betegek átszállításával szabadítható fel.

Nőtt a halálos áldozatok száma is: az elmúlt héten naponta, átlagosan, 102-en haltak meg Szlovákiában. Gyorsult a vakcinázás tempója, eddig már több mint 226 ezer vakcinát adtak be, vannak, akiknek már a második adagot is. Csaknem 192 ezer ember kapott oltást. A fekete, vagyis a legsúlyosabb besorolású járások száma 15-re nőtt, a magyarlakta régiók közül már a dunaszerdahelyi, a galántai és nyitrai járás is a listán szerepel.