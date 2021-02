Zárt területen történő alkoholfogyasztásért, valamint ittas és felelőtlen vezetésért letartóztatták Bruce Springsteent még tavaly novemberben – írja a Daily Mail.

A most napvilágot látott eset az amerikai New Jersey-ben történt. Ez meglepő lehet annak fényében, hogy a 71 éves rocklegenda többek között Joe Biden amerikai elnök január 20-i beiktatási ünnepségén is fellépett, és ekkor még nem lehetett tudni az ügyről.

A Daily Mail úgy tudja, a művész az eljárás alatt végig együttműködött a hatóságokkal.

Bruce Springsteennek hamarosan bíróság előtt is felelnie kell. A tárgyalásról konkrét részleteket egyelőre nem közöltek.