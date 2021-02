Az öltözőben, saját kocsijában és otthonában is megrontotta a tanár a 15 éves diákját

Az iskola öltözőjében, a saját kocsijában és otthonában is közösült egy 30 éves floridai tanárnő 15 éves diákjával – írja a Bors a people.com alapján.

A cikk szerint Ariel Reed emellett több 12-18 év közötti iskolás fiút erőszakolt meg. A nőt a megyei börtönbe vitték. „Egy 30 éves nőnek nem szabadna kapcsolatba kerülnie egy 15 évessel – legalábbis nem ilyenbe” – nyilatkozta a helyi sheriff. Reed 37 éves férjét szintén letartóztatták, a férfit a házkutatási parancs végrehajtásának megzavarásával vádolják.

Az ügyet azt követően kezdték vizsgálni a hatóságok, hogy a fiú telefonján több fotót is találtak a tanárnőről. A fiatal végül elárulta a nyomozóknak, hogy tanárnője 2020 novembere óta zaklatta őt szexuálisan. Az aktusokra sor került az iskola öltözőjében, Reed autójában és otthonában is – néha pedig a férj is házon belül tartózkodott – derült ki.