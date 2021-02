Nagyinterjúban áll a nyilvánosság elé Harry herceg és Meghan Markle

Oprah Winfreynek fog először nagyinterjút adni a sussexi hercegi címről lemondó házaspár, Meghan Markle és Harry herceg A CBS-en vetített 90 perces beszélgetésben esik majd szó a királyi életről, a házasságról és a párt érő társadalmi nyomásról is. Az Associated Press híre szerint az interjút március 7-én fogják sugározni. Jelentőségét az adja, hogy a pár először beszélhet a nyilvánosság előtt az okokról, amelyek miatt lemondtak a hercegi címükről.

Ami Meghant illeti, téma lesz az anyaság is, ami épp aktuális, hiszen ahogy korábban is megírtuk, Valentin-napon jelentette be a királyi pár, hogy második gyermeküket várják. A Sussex-i hercegnőhöz később Harry is csatlakozni fog,

a herceg az Amerikába költözésről, és az új életükről fog beszélni.

Oprah Winfrey egyébként jól ismeri Harryt és Meghant, vendég volt ugyanis pár esküvőjén, arról nem is beszélve, hogy a házaspár kaliforniai bírtoka közel esik az övéhez