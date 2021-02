„Ismerjük a gyilkosait” – Három éve ölték meg Ján Kuciákot

Virágcsokorral és mécsessel rótta le kegyeletét a három évvel ezelőtt meggyilkolt tényfeltáró újságíró, Ján Kuciak és menyasszonya, Martina Kušnírová emléke előtt vasárnap Zuzana Čaputová szlovák elnök. A politikus azt mondta, a haláluk nem volt véletlen, az utóbbi hónapok történései pedig azt támasztják alá, hogy igaz minden gyanú, amelyről Ján Kuciák írt.

Ma már tudjuk és ismerjük a gyilkosság elkövetőinek arcát, de a szlovákiai igazságszolgáltatásnak nagy szüksége van arra is, hogy elítéljék ennek a gyilkosságnak a megrendelőit is, és nagyon bízom benne, hogy az elkövetkező hónapokban ezt is megérjük. Kérem, ma este szenteljük egy perc csendet Ján és Martina emlékének