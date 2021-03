Konfrontáció a szlovák kormányban a Szputnyik V vásárlása miatt

Az orosz vakcinabeszerzésre azért volt szükség, mivel Brüsszelből nem érkezik elég oltóanyag, hangsúlyozta a szlovák kormányfő. Igor Matovič szerint az ország járványügyi helyzete, a sok halott és a kórházakban ápolt betegek magas száma elengedhetetlenné teszi az alternatív döntést. Hozzáfűzte: a Szputnyik V pedig egy ilyen alternatíva, írta a Korkep.sk portál.

Kapcsolódó Szlovákia: időseket is oltanának AstraZeneca-vakcinával A Pozsony által vásárolt Szputnyik V vakcina egy része már meg is érkezett.

A szlovák kormánykoalícióban azonban ez feszültséget okozott, több kormánypárt vezető politikusa nem értett egyet a Szputnyik V behozatalával.

Főként az Emberekért párt tiltakozott. Veronika Remišová pártelnök, miniszterelnök-helyettes hangoztatta: az egészségügyi miniszter engedélyével Szlovákia megkerüli a közös európai gyógyszerpolitikára vonatkozó irányelveket. Az uniós tagállamokban ugyanis csak azokkal a vakcinákkal oltanak, amelyeket az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) is jóváhagyott. Ez egyelőre a Szputnyik V esetében nem történt meg, vagyis Magyarország mellett Szlovákia lett a második olyan tagállam, amely mégis vásárolt orosz vakcinát, írta az Ujszo.com.

Kapcsolódó Heroikus küzdelmet vív Szlovákia a koronavírussal Már csak néhány tucat szabad lélegeztetőgép van, kevés az intenzíves ágy is.

Ugyanakkor Matovič kedd délutáni sajtótájékoztatóján éppen Remišová korábbi nyilatkozatait hozta fel példaként, aki maga is elismerte: Marek Krajčí egészségügyi miniszternek hatáskörébe tartozik, hogy, egyéni döntésként, adott kivételes esetben, beszerezze a Szputnyik V-t.

Ezt meg is tette. A kormányfő szerint az oroszokkal való szerződés a 2 millió Szputnyik V leszállításáról csak szombat este köttetett meg, így addig nem is volt lehetőség semmiről beszámolni. Jelezte: attól is tartott, látva egyes politikusok, szerinte, szinte gyűlölködő hozzáállását és nyilatkozatait a Szputnyikról, hogy nehogy az oroszok emiatt elálljanak a szerződéstől, miközben Szlovákiában emberek tucatjai halnak meg naponta.

Korábban Ivan Korcok külügyminiszter, az SaS pártpolitikusa úgy fogalmazott: a Szputnyik V Oroszország Nyugat ellen folytatott „hibrid háborújának az eszköze”. Matovič ezt cáfolta. A szlovák miniszterelnök azt mondta: a Szputnyik V gyógyszer, amely segít megelőzni, hogy az emberek meghaljanak, és megfertőződjenek a Covidban.