Reakció Matovič poénjára: Szlovákiát a Krím félszigetre cseréljük

Mіняємо Словаччину на Крим – Szlovákiát a Krím félszigetre cseréljük.

Ez az Igor Matovič-féle poénkodásra utaló falfirka ékesíti A KELET-UKRAJNAI NAGYVÁROSBAN, Harkovban a szlovák konzulátus épületét.

A szlovák kormányfő kedden azon újságírói kérdésre, hogy mit ígért az orosz Szputnyik V-vakcinaszállítmány fejében Moszkvának, úgy reagált: „Kárpátalját. Elnézést, mégis mit gondol? Nem ígértem nekik semmit.”

Ezt a poénnak vélt beszólást Kijevben is meghallották, és Ukrajna ezt rossz néven vette, rögtön be is hívatták Matúš Korba szlovákiai diplomatát az ukrán külügyminisztériumba, egyúttal felszólították Matovičot, hogy kérjen elnézést a kijelentéséért, amit meg is tett – írta a karpathir.com a parameter.sk cikkére utalva.

Ukrajnában talán azért sem értékelték nagyra a szlovák miniszterelnök viccelődését, mert csaknem hét évvel ezelőtt az oroszok elfoglalták az addig Ukrajnához tartozó Krím-félszigetet, majd a két kelet-ukrajnai megyét (Donyeck és Luganszk) is elszakították az országtól, ahol a mai napig sem csillapodott a konfliktus.