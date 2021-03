A cseh elnök fejeket akar, az orosz és kínai vakcina azonnali engedélyezését követeli

Milos Zeman cseh államfő Jan Blatny egészségügyi miniszternek és Irena Storovának, az állami gyógyszerellenőrzési hivatal (SÚKL) igazgatójának távozását követeli, amiért elutasítják a koronavírus elleni orosz vakcinát, a Szputnyik V-t. Emiatt „személyesen felelősek a Covid-19 betegségben Csehországban elhunytak haláláért" – jelentette ki az elnök a Parlamentní Listy portálon szerdán megjelent beszélgetésben.

Milos Zeman azt szorgalmazza, hogy a koronavírus elleni csehországi oltási kampányban használják Szputnyik V-t és a kínai Sinopharm oltóanyagát is. Az egészségügyi miniszter viszont azt az álláspontot képviseli, hogy az orosz és a kínai oltóanyagot csak azután használják, ha az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) is jóváhagyta őket. Ezt az álláspontot fogalmazta meg egy hete közösen a cseh államfő, a kormányfő és a képviselőház elnöke is egy prágai találkozón.

Az államfő azonban most mégis azt követeli, hogy az orosz és a kínai vakcinákat a SÚKL haladéktalanul, még az illetékes európai intézmények előtt hagyja jóvá.

Az államfő március 22-én találkozik Andrej Babis kormányfővel, akinek javasolni fogja az egészségügyi miniszter menesztését. A SÚKL elnökének kiválasztása az egészségügyi miniszter jogkörébe tartozik. Milos Zeman szerint Jan Blatny miniszteri kinevezése hiba volt, mert szerinte nem kompetens személyiség, nem járványügyi szakember, és menedzseri tapasztalatai sincsenek. Az államfő leszögezte: amennyiben Andrej Babis nem teljesíti kérését, az hatással lesz eddigi baráti kapcsolatukra – írja az MTI.

Személyi változások a kormányban jelenleg nincsenek napirenden – reagált délután Andrej Babis az államfő szavaira. Az elnök véleményét ismerem, számomra ez nem újdonság – jegyezte meg a kormányfő, aki az elnöki beszélgetést nem akarta kommentálni.

Az államfő nagyon akarja

Milos Zeman szerint a világban nagy az orosz vakcina iránti érdeklődés, számára pedig ebből az következik, hogy ha ezekkel a vakcinákkal, akár az orosszal, akár a kínaival nem oltanak, akkor az általa megnevezett két személy felelős további lakosaink felesleges haláláért. Közölte azt is:

Csehország ajánlatot kapott, hogy Németországgal és Oroszországgal együtt részt vegyen a Szputnyik V gyártásában egy általa meg nem nevezett német tartományban.

Bejelentette, hogy követelni fogja Tomás Petrícek szociáldemokrata külügyminiszter menesztését is. Az okokat azonban nem konkretizálta.

Jan Hamácek kormányfőhelyettes, a koalíciós Cseh Szociáldemokrata Párt elnöke Zeman kijelentéseire reagálva azt mondta, hogy a miniszterek menesztését a kormányfőnek kell javasolnia. A koalíciós szerződés alapján azonban ez a koalíciós pártok hatáskörébe tartozik. Hamácek megjegyezte, hogy Babis eddig nem jelezte neki, hogy elégedetlen lenne Petrícek munkájával. Zeman szerint azonban a pártérdekek helyett az államérdekeket kellene előtérbe helyezni.

A miniszterek kitartanak

Jan Blatny és Tomás Petrícek egyaránt azzal reagált Milos Zeman bejelentésére, hogy nem kívánják megváltoztatni eddigi véleményüket, és nem mondanak le. Továbbra is kitartok amellett, hogy csak az EU-ban jóváhagyott vakcinákkal fogunk oltani – szögezte le az egészségügyi miniszter. „Tudom, hogy az orosz és a kínai vakcina elutasítása miatt szálka vagyok az elnök szemében. Az sem tetszik neki, hogy elutasítom az oroszok részvételét a Dukovany atomerőmű bővítésére kiírandó pályázatban" – nyilatkozott Tomás Petrícek a sajtónak.

Amint azt Andrej Babis a CNN Prima News kereskedelmi hírtelevíziónak nyilatkozva előre jelezte, Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a nap folyamán bejelentette, hogy az uniós tagállamok márciusban az eredetileg tervezettnél több Pfizer/BioNtech oltóanyagot kapnak. A kormányfő szerint Csehország márciusban mintegy 80 ezer adag pótlólagos oltóanyagot kaphatna az uniós beszerzés keretein belül.

A hivatalos statisztikák szerint Csehországban kedd estig 903 ezer adag koronavírus elleni oltást adtak be, az oltások száma még a héten túllépi az egymilliót. Az egészségügyi miniszter közölte, hogy az oltóanyagok 70 százalékát a Pfizer/BioNTech vakcina teszi ki.

Az egészségügyi tárca keddi statisztikái is azt jelzik, hogy lassulni látszik a koronavírus-járvány terjedése Csehországban. Az új igazolt fertőzöttek száma kedden meghaladta a 15 ezret, de ez mintegy 1600-zal kevesebb, mint egy hete volt. A kórházak leterheltsége azonban továbbra is kritikus.