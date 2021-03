Rekordösszegű kártérítést fizet George Flyod családjának Minneapolis városa

Pénteken Minneapolis városa megállapodásra jutott a rendőrök által meggyilkolt George Flyod családjával a család által elindított polgári perben – írja az AP amerikai hírügynökség. A megállapodás szerint minneapolisi vezetés 27 millió dollár (átszámítva több mint nyolcmilliárd forint) kártérítést fog fizetni a 47 éves férfi haláláért.

A Floyd-család jogi képviselője, Ben Crump sajtótájékoztatóján elmondta, hogy eddig

ez a legnagyobb összeg, amelyet tárgyalás előtti megállapodás nyomán kifizetnek egy polgári perben.

Erős üzenetet közvetít arról, hogy a feketék élete igenis számít és, hogy a nem fehér bőrűek elleni rendőri brutalitásnak véget kell vetni – emelte ki az ügyvéd.

flyod meggyilkolásáról virálissá vált videó váltotta ki a Black Lives Matter mozgalom több hónapon át tartó, a rendőri brutalitás elleni tüntetéssorozatát. A mozgalmat Nobel-békedíjra is jelölték 2021 januárjában.

George Flyodot május 25-én gyilkolták meg. Egy fehér rendőr, Derek Chauvin intézkedés közben kilenc percen át térdelt a férfi nyakán egészen addig, amíg a fekete férfi meg nem halt. A kilenc perc alatt George Floyd többször jelezte, hogy nem kap levegőt.

Hétfőn kezdődött el az említett rendőr tárgyalása Flyod meggyilkolásának ügyében, ami miatt már kisebb demonstrációk is elkezdődtek a minneapolisi bíróság előtt, akár 25 év börtönbüntetésre is itélhetik. Három társát is vádolják, őket viszont mulasztással, és az ő tárgyalásuk csak nyáron kezdődik el.