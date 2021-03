Szlovákia nem szigorít tovább, de nem is enyhít még

A szlovák kormány a mai kormányülésen szinte biztosan meghosszabbítja a veszélyhelyzet érvényességét az országban. Ugyanezt a parlamentnek is meg kell majd szavaznia ahhoz, hogy érvénybe lépjen – jelentette tegnap este a korkep.sk.

A lap a lemondott Marek Krajčí egészségügyi miniszter helyett a tárcát átmenetileg irányító Eduard Heger pénzügyminiszter szavait idézte:





A helyzet épp annyira javult, hogy lehetővé válik nem szigorítani tovább a járványügyi intézkedéseket, de arra még nem elég, hogy könnyítsünk is rajtuk.

Jelenleg napi 4000 fertőzöttel növekszik a betegek száma az öt és fél millió lakosú Szlovákiában, ezt a szakemberek részben örömteli számadatnak tartják, mert sikerült csökkenteni a fertőzés terjedését. Az országban egyre kevesebb fertőzött orvosról és ápolóról számolnak be, ami szintén kedvezően hat a járvány kezelésére.



Szlovákiában a legnagyobb gondot jelenleg a lélegeztetőgéppel felszerelt kórházi ágyak száma jelenti, amiből továbbra is kevés van. Az országba érkezett belga, dán, romániai egészségügyi dolgozóknak is köszönhetően a helyzet lassan stabilizálódik a kórházakban.



A pandémia szlovákiai áldozatainak 90 százaléka 60 évnél idősebb. Jelenleg napi 70–90 ember hal meg a kórházakban. Az egészségügyi illetékesek arra számítanak, mivel az oltás épp az idősebb korosztályoknál kezdődött, a veszélyeztetettek száma és korcsoportja szempontjából szintén javulás várható.

Nem nyertük még meg a harcot, és egyes régiókra nagyon oda kell figyelni. Leginkább a Csehországgal határos járásokban rossz a helyzet jelenleg. A számok javulnak, de még messze nem vagyunk túl a nehezén. Ne tervezzük, hogy a húsvét olyan lesz, mint az elmúlt években

– fogalmazott Eduard Heger.

Közben egy tegnapi hír szerint a tavaszi szünet környékén több járásban is megnyíltak az iskolák, és most a gyerekek között terjed a koronavírus. Egyelőre nem látványosan, de eléggé ahhoz, hogy a szakértők – akik eleve nem tartották jó ötletnek az iskolák megnyitását – a gyerekek létszámának minimumra csökkentését sürgetik. A jelenlegi rendelkezések szerint csak a kritikus infrastruktúrában dolgozók és azon szülők gyermekei járhatnak óvodába/iskolába, akik nem tudják megoldani a home office-t.