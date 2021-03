A vakcinájuk reklámarcának használják Szijjártó Pétert az oroszok

Két napja az Index is megírta, hogy Szijjártó Pétert is beoltották koronavírus ellen, és mivel Szputnyik V-t akart, ő lett az első nyugati tisztségviselő, akit az orosz vakcinával oltottak be. Ebben meglátta a lehetőséget az orosz külügyi tárca, amely a Twitter-oldalán repítette világgá a magyar politikus beoltásának a hírét.

** Hungarian Foreign Minister Péter Szijjártó has been #SputnikVaccinated against #COVID19.



Within two weeks #Hungary will receive another 680,000 doses of #Russia's vaccine **.#RussiaHelps pic.twitter.com/KEH5AZYXyj

*

*