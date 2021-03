Heti két koronavírusteszt kell ahhoz, hogy Ausztriában lehessen dolgozni

Ha a kötelező regisztráció nem volna elég, egy új osztrák rendelet szerint

három naponta negatív koronavírus-tesztet kell felmutatniuk azoknak, akik Ausztriában akarnak dolgozni.

Annyi segítséget azért nyújt az osztrák állam, hogy sok helyen ingyenesen végzik a Covid-teszteket – derül ki az ATV Híradó ingázó magyarokkal készített riportjából.

A heti két tesztet azért rendelte el Bécs, mert Ausztriában is megszaporodtak az esetszámok.

A helyzet bár kellemetlenségekkel jár, annyira nem tűnik vészesnek, Ausztria felkészült arra, hogy a szigorítás a lehető legkevesebb fennakadást okozza. Lassan minden sarkon van a nagyobb városokban egy tesztpont, van, ahol már ingyen osztják azt, így pár perc alatt elkészülhetnek az ellenőrzéssel.

„Ennek a feltételeit is megteremtette az osztrák fél, rengeteg tesztet végeznek az utcán, teszthelyiségekben, a gyógyszertárban is minimális várakozási idővel, és a legtöbb munkahely is biztosítja a tesztelést, sőt, az utóbbi időben már ingyenes tesztet is adnak" – számolt be tapasztalatairól az egyik interjúalany az ATV-nek.