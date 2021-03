Tíz éve gondoskodik a Fukusimában hagyott állatokról egy japán férfi

A létesítmény teljes elbontását 2050-re fejezik be.

Tizenöt ponton találtak súlyos biztonsági rést a japán Kasivazaki-Karivá több rendszerében is.

Egy japán férfi, Macumura Naoto, a fukusimai állatok őrangyala néven vált világhírűvé, ugyanis a tíz évvel ezelőtti atomkatasztrófa miatt sugárfertőzötté vált területen él és ezt nem egyedül teszi, mert összegyűjtötte a kiürített város, Tomioka hátrahagyott állatait – adta hírül a ZME Science tudományos portál.

2011 márciusában százhatvanezer embernek kellett sietve távoznia otthonából és mivel csak a legszükségesebb dolgaikat vihették magukkal a házi kedvenceiket kénytelenek voltak sorsukra hagyni.

Azonban a japán férfi nem igazán találta a helyét a kiürítés után, lakott a rokonainál is, illetve a menekültek számára létrehozott táborokban, de sehol sem érezte jól magát, egész egyszerűen hazavágyott és visszament a halott városba, még úgy is, hogy tisztában volt a veszéllyel. Macumura Naoto gyorsan rájött, hogy a város nem is olyan elhagyatott, hiszen rengeteg állatot talált, akikről elkezdett gondoskodni.

Nem csak kutyák és macskák, de szarvasmarhák, sertések és lovak is a férfi társaságát képezik. Macumura Naoto elmondta, hogy sok-sok állat láttán nem volt szíve magukra hagyni a négylábúakat, ezért úgy döntött, hogy velük fog élni Tomiokában.

A férfit folyamatosan vizsgálják az orvosok, a vizet és az élelmiszert sugármentes területekről szerzi be, de a megengedett érték tizenhétszerese éri őt naponta.

Amikor elmentem a vizsgálatokra, annyit mondtak utána, hogy egy igazi bajnok vagyok

– mondta, arra célozva ezzel, hogy még senkinél nem mértek olyan magas sugárfertőzöttséget Japánban, mint nála.