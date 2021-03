Ferenc pápa a járvány okozta lelki válságról beszélt virágvasárnap

Hívők nélkül zajlott az idei virágvasárnap is a Vatikánban, Ferenc pápa az új koronavírus-járvány lelki és gazdasági következményeiről beszélt az Úrangyala imádságot kísérő beszédében.

Teljesen üres volt a Szent Péter tér, ahol elmaradt az ilyenkor szokásos körmenet, amelyet a pápa szokott vezetni Jézus jeruzsálemi bevonulása felidézésével – írja az MTI. A Vatikán interneten keresztül közvetítette a virágvasárnapi misét, amelyet Ferenc pápa a Szent Péter-bazilikában mutatott be: harminc bíboros és alig több mint száz hívő volt jelen, többségük egyházi személy, akiket kellő távolságra ültettek egymástól. A bazilikát olajfák és kisebb pálmafák díszítették, a résztvevők kezében fonott pálmaágak voltak. Ferenc pápa beszédében azokról beszélt, akik jelen voltak Jézus jeruzsálemi bevonulásakor.

Jézus karddal vívott győzelmét várták a rómaiakon, miközben ő Isten diadalát hirdette a kereszttel. Jézust akkor is sokan csodálták, de kevesen engedték, hogy életüket megváltoztassa. Most is így van, mivel a mai emberek se akarják megváltoztatni az életüket, amely tele van ellentmondással, félelemmel, magánnyal, kudarccal és árulással. Ne hagyjuk, hogy az elégedetlenség érzése megbénítson bennünket