AstraZeneca-t kapott a 73 éves Mario Draghi

Roberto Speranza egészségügyi miniszter bejelentése szerint a külföldről érkezőket, köztük az EU-s állampolgárokat is tesztelik belépéskor Olaszországban, majd öt napos kötelező karantén vár rájuk. Az intézkedés a tavaszi szünet egész időszakára érvényes.

Sajtóértesülések szerint a hónapok óta zárlat alatt lévő Milánóból több ezren indulnak repülővel a Kanári- és a Baleár-szigetekre.

Az olasz szállodások és vendéglátósok szövetsége elfogadhatatlannak nevezte, hogy külföldre szabadon lehet utazni, miközben az országban tilos az egyik tartományból átmenni a másikba.

Április 3. és 6. között Olaszország egész területén a legszigorúbb korlátozások lesznek ismét érvényben.

A 73 éves Mario Draghi miniszterelnök és felesége kedd reggel a római Termini-pályaudvarnál működő oltóállomáson kapott AstraZeneca-vakcinát.

A brit-svéd fejlesztésű oltóanyag használatát az olasz egészségügyi hatóságok első lépésben csak 55 év alatt, majd később hetven év felett is engedélyezték.

A hetvenes éveiben járó korosztály oltása lassan halad, a hatmillió 70 és 76 év közötti olasznak eddig csak tíz százalékát oltották be.

Nem zárult le a nyolcvan év felettiek oltása, Lombardia tartományban tovább folyik az idősek tiltakozása a vakcinázás lassúsága miatt. Mint korábban nyilvánosságra került, a nyolcvan év felettiek már február közepén regisztráltak, mégsem kerültek még sorra.

December óta 9,6 millió olasz kapott már védőoltást, közülük több mint 3 millióan második adagban is részesültek. Az előrejelzések szerint a Johnson & Johnson-védőoltás első szállítmányai április 19-én érkeznek meg Olaszországba, ami felgyorsíthatja a vakcinázás ütemét. Ezzel egy időben a gyógyszertárakat is be akarják vonni a vakcinázásba.

A halottak száma már 108 ezer fölé emelkedett.