Szlovákiában hibás antigén-teszt beszerzés borzolja a kedélyeket

Szlovákia kínai AG-teszteket vett a Siemenstől, ezek gyakorta hibás eredményt mutatnak – írta a parameter.sk. portál. Bugár Zoltán adatelemző számítása szerint a Matovič-kormány összesen 228 millió euróért vásárolt csaknem 60 millió AG-tesztet. Ebből 15 milliót a Siemenstől, azonban az egészségügyi tárca nem kérte ezek bevizsgálását, a portál pedig ebből arra következtetett, hogy öntesztelésre szánta ezeket a minisztérium.

Eddig kevesebb mint 30 milliót használtak fel ezekből. Az elemző felhívta a figyelmet arra: a tesztek használati utasítása alapján az látszik, hogy a gyártó valójában nem a Siemens Healthcare társaság, hanem ezek csupán Siemens dobozba (át)csomagolt kínai HealGen tesztek.

A portál szerint a Siemens-tesztekkel nemcsak az a hiba, hogy nem alkalmasak öntesztelésre, hanem az is, hogy egyébként is pontatlanok, amit maga az egészségügyi minisztérium is elismert. Ennek ellenére mobil tesztközpontok is kaptak belőle.

Kapcsolódó AstraZeneca után Pfizer-oltásra jött a behívó Szlovákiában is akadnak gondok az oltásbehívókkal. Orvosolják a hibát.

Martin Smatana, az Egészségpolitikai Intézet tavaly lemondott igazgatója szerint a hibát a tesztben kell keresni, de azt nem tudja, hogy mi okozhatta: „Lehet például, hogy a szállítás során érte őket túlságosan alacsony hőmérséklet, vagy az oldat szennyeződött”.

Az országban egyébként még az őszi tömeges teszteléshez felhasznált mennyiséget figyelembe véve is rengeteg, több tíz millió, a vizsgálatoknál használható tesztek száma.