Hétfőn Boris Johnsonnal guríthat le egy sört valamelyik londoni pubban

Sokan várták már Boris Johnson nyilatkozatát arról, hogy Nagy-Britannia a kedvező adatok miatt lazít a járványügyi előírásokon. A brit kormányfő végül hétfőn jelentette be: nincs olyan hazai járványügyi mutató, amely arra késztetné a kormányt, hogy eltérjen a korlátozások lépésenkénti feloldására kidolgozott menetrendjétől.

Külföldi utazás – csak indokolt esetben

Valóban örvendetes, hogy a korlátozások további enyhítésének előre meghatározott feltételei teljesültek, így az angliai fokozatos nyitás második fázisára sor kerülhet április 12-től, az előzetes tervek szerint

– reagált a londoni magyar nagykövetség a hírre, hogy a brit kormány menetrendjének megfelelően hétfőn a boltok és részlegesen a vendéglátóhelyek is kinyithatnak.

Ennek alapján április 12-én, vagyis hétfőn újranyitnak Nagy-Britanniában a nem alapvető közszükségleti cikkeket árusító üzletek, valamint a nyitvatartási idő korlátozása nélkül azok a vendéglátóhelyek – éttermek, pubok –, amelyeknek van lehetőségük szabadtéri felszolgálásra.

Boris Johnson kijelentette,

JÖVŐ HÉTFŐN Ő maga IS ELMEGY EGY PUBBA, ÉS „ÓVATOSAN, DE VISSZAFORDÍTHATATLANUL” LEHAJT EGY KORSÓ SÖRT.

A brit miniszterelnök arra utalt, hogy a kormány nyitási menetrendjének hivatalos kifejezésévé vált a koronavírus-járvány megfékezését célzó korlátozások „óvatos, de visszafordíthatatlan” enyhítési folyamata.

A lazítás vonatkozik a személyi szolgáltatásokat nyújtó vállalkozásokra, köztük a fodrászatokra, a szépségszalonokra, az edzőtermekre, valamint a közösségi létesítményekre, például a könyvtárakra is, illetve lehetővé válik a belső turizmus Angliában az önellátásra berendezkedett szálláshelyek igénybevételével.

Kumin Ferenc londoni nagykövet ugyanakkor felhívta arra a figyelmet, hogy

a hétfőn életbe lépő lazítások az országon belüli mozgásokat, kikapcsolódási lehetőségeket érintik, ami természetesen nagy könnyebbség lesz az itt élő magyaroknak is, hiszen az Egyesült Királyság nagy részén január eleje óta szigorú korlátozások vannak érvényben.

Az üzletek, szolgáltatások fokozatos újranyitásával sokan visszatérhetnek munkahelyükre, illetve több lehetőség lesz szabadtéri találkozók szervezésére.

A nyitás ugyanakkor eltérő ütemben valósul meg a szigetország különböző részein.

Walesben a vendéglátó szektor április 26-án kezdheti meg működését, a pubok benti tereinek megnyitására május végén kerülhet sor. Skóciában ráadásul több besorolási kategória létezik a vírus terjedésének mértékétől függően, így mindenkinek javasolt ellenőrizni, hogy a saját lakóhelyére milyen szabályok vonatkoznak éppen.

A magyar nagykövetség honlapján már a járvány tavalyi kezdete óta külön Koronavírus menüpontban olvashatók a témában felmerült gyakori kérdések és válaszok, amelyek segítik a tájékozódásban mind az Egyesült Királyságban élő magyarokat, mind pedig a beutazáson gondolkodókat.

A diplomata hangsúlyozta, hogy a nemzetközi utazásokat az Egyesült Királyságból továbbra is csak meghatározott halaszthatatlan esetekben engedélyezik. Ha valaki Angliából hagyja el az Egyesült Királyságot, akkor egy külön nyomtatványt is ki kell töltenie, amiben a nemzetközi utazás indokát meg kell jelölni, illetve ezt dokumentumokkal is alá kell támasztani. Amennyiben az utazás indoka nem minősül alaposnak, vagy nem megfelelően alátámasztott, a kiutazást megtagadhatják.

A nagykövet felhívta a figyelmet, hogy ezek alapján továbbra se tervezzen beutazást senki, amíg ezt a Magyar és a brit hatóságok nem engedélyezik.

A brit miniszterelnök által bejelentett nyitási menetrend alapján legkorábban május 17-től lehet ismét turisztikai céllal külföldre utazni Nagy-Britanniából, de a hétfőn ismertetett útmutató szerint a brit kormány a külföldi járványügyi és oltási helyzet miatt egyelőre nem tudja megerősíteni, hogy ez az időpont valóban tartható lesz-e.

(Borítókép: Anthony Devlin / Getty Images)