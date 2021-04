Romániában már több mint ezer olyan ember van, aki a második oltás után fertőződött meg

Romániában összesen 1080 ember fertőződött meg azok közül, akik a koronavírus elleni oltás második dózisát is megkapták már. Valeriu Gheorghiţă orvos-ezredes, az oltási kampány koordinátora utalt arra, hogy ez, arányában, a mindkét dózissal beoltott román polgároknak mindössze a 0,19 százaléka.

Közülük a legtöbben tünetmentesen vagy nagyon enyhe tünetekkel abszolválták a kihívást.

Egyébként ezeket az eseteket a második oltás után 10–14 nappal diagnosztizálták – írja a Főtér.

Az orvos-ezredes arról is beszélt: a Pfizer illetékesei már benyújtották az Élelmiszer- és Gyógyszerfelügyelethez a 12–15 éves gyerekek beoltásának engedélyeztetéséhez szükséges dokumentációt. Szerinte szinte biztos, hogy két hónapon belül meg is kapják az engedélyt. Az Európai Gyógyszerügynökség jóváhagyása után, várhatóan ősztől, Romániában is elkezdődhet a korosztály immunizálása.





Jelezte azt is: Izraelben megfigyelték, hogy az emlékeztető védőoltás után a dél-afrikai vírustörzzsel megfertőződött emberek is enyhe tünetekkel vészelték át a betegséget.