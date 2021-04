Vegyi fegyvert vethettek be egy lakóövezet ellen a szír kormányerők

A hágai székhelyű Vegyifegyver-tilalmi Szervezetnek (OPCW) egy most kiadott jelentés szerint „alapos oka van azt feltételezni”, hogy a szíriai kormányerők klórgázt vetettek be egy lakóövezet ellen a lázadók ellenőrizte Idlíb tartományban 2018 februárjában – adta hírül az MTI. Az OPCW szerint a hordóbombába rejtett klórgázt Szarákib városának al-Talíl nevű környéke ellen vetették be. A támadásban senki sem halt meg, ám tucatnyi embert kezeltek mérgezéses tünetekkel, hányingerük, szemirritációjuk, légszomjuk volt, köhögtek és fulladoztak.

Bár a klór nemzetközileg nem tiltott méreg, az 1997-es vegyifegyver-tilalmi egyezmény – amelynek betartását az OPCW felügyeli – tiltja vegyi anyagok bevetését a fegyveres konfliktusokban.

Az ENSZ és az OPCW közös tényfeltáró missziója (JIM) szerint a szíriai kormányerők több alkalommal is klór-, illetve szaringázzal töltött bombákat vetettek be a tíz éve tartó polgárháborúban, míg az Iszlám Állam dzsihadistái mustárgázt használtak ellenségeik ellen.

A szíriai kormány egyelőre nem reagált a jelentésre. Bassár el-Aszad szíriai elnök kormányzata és az őt támogató Oroszország folyamatosan tagadták a vegyi fegyverek bevetését, azt állítva, hogy a felkelők megrendeztek ilyen támadásokat annak érdekében, hogy Damaszkuszt bűnbaknak állítsák be.