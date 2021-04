Kutyája mentette meg a montenegrói vadonban eltűnt kislányt

Montenegróban, egy Kotor melletti kis településen eltűnt egy hétéves kislány egy erdő széli családi házban tartott születésnapi zsúrról. Keresésére a Facebookon közzétett felhívást követően csatlakozó önkéntesek mellett a rendőrség, sőt még a montenegrói tengerészet hivatásos állománya is csatlakozott, ám a kétségbeesett szülők döbbenetére egész éjjel eredménytelen volt a kutatás.

Ljudi molim vas!!!!!!

U selu Kavač kraj Kotora ,danas je nestala sedmogodišnja devojčica Chiara, ruska državljana. Već više od 8 sati je tražimo https://t.co/TZRWPFQTUfć nas ima preko 200 ali je i dalje nedovoljno.Ko može neka dođe da pomogne. Molim vas RT pic.twitter.com/rCTU5zDyJW — Manolin FCKU🇰🇬 (@morski_spas) April 12, 2021

A Chiara keresztnevű kislány egyébként dél-afrikai állampolgár és csak angolul beszél. A szülők aggodalmát az is fokozta, hogy olyan területen veszett el, ahol egy hírhedt helyi klán garázdálkodik, több montenegrói és szerbiai alvilági leszámolás is a számlájukra írható – számolt be a szerb Blic napilap.

Szerencsés véget ért a történet, mivel a kislányt kifogástalan egészségi állapotban találták meg egy erdőben eltöltött éjszaka és összesen 24 órás eltűnést követően. Csupán a rend kedvéért szállították be kórházi megfigyelésre. Mint a gyermek elmondta, a család vadászkutyája melengette, sőt a gondoskodó eb még egy kis vermet is ásott, ahová mindketten behúzódtak.