A szakértők bizonyosak abban, hogy jóval kevesebb koronavírus fertőződést és halálozást jelentenek Indiából, mint ahány a valóságban van. Ennek okai: a rossz infrastruktúra, az emberi mulasztás és az alacsony tesztelési kapacitás.





Egy, Új-Delhiben működő egészségügyi intézmény igazgatója azt mondta: tavalyi becslésük szerint csak minden harmincadik új fertőzöttségi eset kerül a statisztikába. Ramanan Laxminarayan hozzáfűzte: az idén azt tapasztalják, hogy a halálos áldozatok száma marad el messze attól, ami a valóság, írta az Infostart.hu a CNN beszámolójára hivatkozva.

Jelenleg a több mint 1,3 milliárd lelkes Indiában napi 2 millió tesztet végeznek, de ez is nagyon kevés: átlagosan 15 százalékos a pozitivitási ráta, de nagyvárosokban akár 30 százalékig is kúszik ez a szám. A tünetmentes fertőzések rejtve maradása mellett az is tetézi a bajt, hogy a vidékiek számára nagyon nehéz eljutni egy tesztközpontba. A vértesztek megmutatják, hányan eshettek át a betegségen; a valós szám a jelentett húsz-huszonötszöröse is lehet.