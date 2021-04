Ellenőrzik a Szputnyik vakcinát az oroszok

Az orosz fél csütörtökön átvesz Szlovákiától, és ellenőrzésre elszállít 600 adag Szputnyik V vakcinát – jelentette be a pozsonyi egészségügyi minisztérium. A vakcina ellenőrzése egy hónapot vesz igénybe. „A Szputnyik V-ről az ellenőrzés befejezése után döntünk” – közölte a tárca.



Az orosz vakcinát tengerimalacokon és egereken is tesztelték Szentmihályfalván, és azt is vizsgálták, hogy a gyártás során nem kerültek-e a szerbe nemkívánatos anyagok. Szlovákia kétmillió adag Szputnyik V vakcinát vásárolt. A vásárlás feszültséget okozott a koalícióban, ami kormányátalakításhoz vezetett, írta az Ujszo.com.

Az egészségügyi tárca szerint a Szputnyik V vakcinák még mindig a raktárakban vannak. Magyarországon 46 ampulla tartalmát elemzik.