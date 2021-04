Itt az időpont, hogy mikorra jöhet a koronavírus elleni tabletta

A megfertőződés után szájon át bevehető koronavírus-gyógyszer akár az év végéig is forgalomba is kerülhet – közölte Albert Bourla, az amerikai Pfizer gyógyszercég vezérigazgatója a CNBC-vel, amit a Forbes szúrt ki. A cikk szerint a készítmény a vírus különböző mutánsai ellen is hatásos lehet.

A gyógyszert már az Egyesült Államokban és Belgiumban is önkénteseken tesztelik, és az eddigi eredmények reménykeltőek. A Pfizer-vezér szerint a gyógyszer piacra kerülése áttörés lenne, hiszen úgy látják, a vírus újabb variánsai ellen is működhet a készítményük.

A történet érdekessége, hogy nem egy, hanem két gyógyszert is fejlesztenek a vírus ellen, az egyik ilyen a tabletta, a másik viszont csak intravénásan adagolható, ehhez viszont valószínűleg kórházba kell kerülni, ezért inkább a tabletta fejlesztésére helyezik a hangsúlyt. A pirula egyébként a klinikai tesztek első fázisában van, és bár hátravan még néhány lépcső, Borula szerint, a kedvező eredmények tükrében akár már év végére végezhetnek a tesztekkel.

A gyógyszer a vírus sejten belüli szaporodását gátolja meg – ezt porteázgátlónak nevezik tudományosan –, és a Pfizer-vezér szavai szerint hasonló készítményeket sikeresen használtak már a HIV-vírus vagy a Hepatitis C ellen is.