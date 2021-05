Botrányhős halász is indul a polgármesteri székért Rijekában

Kádár János szülőhelye, Rijeka Horvátország harmadik legnagyobb városa, egyben az Adria-parti állam legnagyobb kikötője. Itt indul a polgármesteri tisztségért Antun Antunović független jelölt, aki botrányaival hívta fel magára a figyelmet.

Férfiasságát például kiselefántnak becézi. Ágyékát egy elefántfejet ábrázoló tetoválás ékíti, és az ivarszerv úgy foglal helyet a kompozíció közepén, mint ha a jószág ormánya volna. Minderről 2009-ben az egyik horvát kereskedelmi tévécsatornán futó show-ban, a Trenutak Istine-ben, azaz Az igazság pillanatában osztotta meg a közönséggel.

Arról is beszámolt, hogy szenvedélyes szerencsejátékos. Olyan is előfordult, hogy egyetlen éjszaka alatt százezer kunát, átszámítva mintegy négymillió forintot kártyázott el.

Ötszemélyes gruppenszexben is részt vett állítása szerint, sőt olyan is előfordult, hogy egy hatvanéves barátjára gerjedt be.

A feleségét rendszeresen megcsalta, mégis immár több mint három évtizede házasok. Azt is elárulta, hogy a nejének olykor eljár a keze. A házassági évfordulójukról soha sem feledkezik meg, jóllehet arra is volt már precedens, hogy az eredetileg a szeretőjének vásárolt ajándékkal köszöntötte fel a nejét. Az ominózus őszinteség-tévéshow-ban azt is bevallotta: kívánta már a felesége halálát, hogy új életet kezdhessen a szeretőjével.

Két lányom van és egy unokám, jobb életet szeretnék számukra egy jobb Rijekán

– indokolta, hogy miért akar városvezető lenni a foglalkozását tekintve egyébként halász jelölt.

Az aláírásgyűjtő kampánya alkalmával friss szardíniát ajándékozott a polgároknak. Amikor a Facebookon bejelentette indulását, kijelentette: kizárólag a városa iránti szeretet motiválja, és mint független jelölt, egyetlen párttal sem tervez koalícióra lépni. Polgármesterként viszont nyitott lesz mindenki felé korra, nemre és nemzetiségre tekintet nélkül – ígérte a rendhagyó jelölt a 24sata.hr horvát napilap cikke szerint.