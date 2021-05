Uniós vakcinabeszerzés: kudarc vagy siker?

Tagadhatatlan, hogy Ursula von der Leyen hibákat követett el minden idők legnagyobb oltási kampányának megszervezése során. Utólag visszatekintve azonban az Európai Bizottság elnökének a vakcinák közös beszerzésére vonatkozó döntése értelmet nyer, és a bizonytalan tavasz után a dolgok most már jól állnak – írja a Neue Zürcher Zeitung.

Április 23-a jeles nap volt Ursula von der Leyen számára. Nem azért, mert délelőtt Guy Parmelin svájci elnökkel, este pedig Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel találkozott. A 62 éves hölgy sokkal inkább örült délutáni kiruccanásának: Özlem Türecivel, a BioNTech alapítójával, Albert Bourlával, a Pfizer vezérigazgatójával és Alexander De Croo belga miniszterelnökkel meglátogatta Európa legfontosabb vakcinagyártójának egyik gyártóüzemét.

Puursban, egy Brüsszeltől negyven kilométerre északra fekvő kisvárosban – ahol már hónapok óta javában folyik az új mRNS-vakcina gyártása – a bizottsági elnök végre jó híreket jelenthetett be.

The Puurs site was the first to produce mRNA vaccines at large scale in **



Now we are leading worldwide on this technology.



We are negotiating a new contract to secure 1.8 billion doses for 2021-23.



For booster shots and protection against variants. pic.twitter.com/ZV69H2bsmO