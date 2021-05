Covid-lottó: százmilliókat ígérnek egyetlen oltásért

Az amerikai viszonylatban is tekintélyes díjakat a szövetségi koronavírus-segélyalapokból finanszírozzák majd – idézi a republikánus Mike DeWine kormányzó televíziós beszédét a The New York Times.

Az első sorsolást május 26-án tartják az ohiói szerencsejáték szervezésében.

– Akár őrültnek is tarthatnak, és azt mondhatják, hogy az egymillió dolláros sorsolási ötlet pénzkidobás – üzente DeWine a Twitteren.

– tette hozzá a kormányzó.

I know that some may say, “DeWine, you're crazy! This million-dollar drawing idea of yours is a waste of money.” But truly, the real waste at this point in the pandemic -- when the vaccine is readily available to anyone who wants it -- is a life lost to COVID-19.