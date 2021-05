Jól szerepeltek a neonácik a ciprusi választáson

A kormányzó konzervatívok kerültek ki győztesen a vasárnap tartott görög ciprusi választásokból, de nem sikerült abszolút többséget szerezniük, és növelte támogatását a bevándorlásellenes, a Görögországban immár betiltott Arany Hajnal nevű jobboldali párttal kapcsolatban álló nacionalista párt is.

A Nemzeti Népi Front (ELAM) a 2016-os eredményéhez képest csaknem megkétszerezte politikai támogatását, mintegy 6,8 százalékos eredménnyel a negyedik helyen végeztek – írja az MTI.

Egy neonáci párt a választás győztese, még két hellyel bővült a képviselete az 56 fős parlamentben. Sikerét az idegenellenes hangulatnak tudhatja be, amit a dokumentumok nélkül érkező migránsok nagy száma felerősített. Az sem mellékes, hogy a kormány is feljebb tekert a xenofób narratíván – nyilatkozta Christophoros Christophorou politikai elemző a The Guardiannek.