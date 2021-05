Szijjártó Péter: Magyarország átveszi a Sinopharm teljes gyártási technológiáját

Megállapodás született arról, hogy a Magyarországon jelenleg építés alatt álló Nemzeti Oltóanyaggyár alkalmas lesz a koronavírus elleni kínai vakcina előállítására is, mondta Szijjártó Péter Kínában. A külgazdasági és külügyminiszter úgy fogalmazott: ha a kormány nem vásárolt volna vakcinát a Sinopharmtól, akkor „most egymillióval kevesebben lennének beoltva, nem állnánk az Európai Unió élén az oltottság tekintetében, és nem tudtunk volna jelentős lépéseket tenni vissza a normalitás irányába”.





Kapcsolódó Nemzetgazdasági jelentőségű ügy lett a debreceni vakcinagyár Járvány idején nem engedheti meg magának az ország, hogy kilincseljen a vakcináért – mondta korábban Orbán Viktor.

Szijjártó jelezte: Magyarország átveszi a Sinopharm teljes gyártási technológiáját, s ez stratégiai előny, ugyanis a világon lesz kereslet a vakcinák iránt, írta a távirati iroda.

A miniszter hangsúlyozta: az egészségügyi mellett a gazdasági válasz sikeressége is fontos, márpedig a két ország jelentős gazdasági sikertörténetek előtt áll. Bejelentette: hamarosan két nagy kínai bank is megjelenik Magyarországon, több magyar cég számottevő sikereket ért el az ázsiai országban, illetve jelenleg is több nagy magyarországi beruházásról folynak tárgyalások, például elektromos autók gyártásáról.

A miniszter beszámolt arról is, hogy Kína engedélyezte Magyarország számára egy új főkonzulátus létesítését a Kuangtung tartománybeli Kantonban. Vang Ji kínai külügyminiszter méltatta a „példaértékű” kínai-magyar kapcsolatokat, és reményét fejezte ki, hogy azokat tovább lehet mélyíteni a jövőben számos területen. Úgy vélte: „az egyre nagyobb globális kihívások idején Kína és az EU stratégiai partnerek, célunk, hogy ezt ne felejtsük el, maradjon fenn az együttműködésünk”.