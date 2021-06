Németországban lehetőség van a 16 év alattiak oltására

Június 7-től kiterjesztik az oltakozás lehetőségét a gyerekek számára is. A szülők kezében a döntés lehetősége, hogy beadatják-e gyereküknek az oltást, vagy sem.

A koronavírus elleni oltási kampányba már bevonják a 12–16 éves korosztályt is Németországban – olvasható abban a közleményben, amelyet a kancellár és a tartományi vezetők tanácskozásáról adtak ki. A szövetségi kormány körülbelül 5,3 millió embert sorol ebbe a korosztályba, és azt feltételezik, hogy a 60 százalékuk hajlandóságot fog mutatni az oltakozásra.

A feltételek

Az oltás alkalmazásának előfeltétele, hogy az Európai Gyógyszerügynökség fogadja el ennek a korosztálynak is a Pfizer–BioNTech oltóanyagát. A döntés a küszöbön áll, ugyanis a 16 évnél idősebbeket már beolthatják a vakcinával. A Moderna vakcinájára is engedélyt kértek.

Az Állandó Oltási Bizottsághoz (STIKO) ajánlást kell benyújtani a vakcina használatával kapcsolatosan, hiszen

vannak olyan gyerekek, akik számára nem ajánlják a koronavírus elleni vakcinációt.

Minden bizonnyal van a gyerekeknek olyan csoportja, amely valamilyen prioritást élvez – bizonyos betegségek miatt –, de ugyanúgy lesznek olyanok is, akiknek nem szabad megkapniuk az oltást. Alapvetően a döntés a szülőkre van bízva, akik a háziorvossal konzultálva jutnak el a lehetséges oltakozási lehetőségig.

Az oltás ajánlása

A STIKO szerint még nem ajánlott a 12–16 éves korosztály oltása. Martin Terhardt gyermekgyógyász, a STIKO tagja szerint ugyanis még kevés tinédzseren tesztelték a vakcina hatékonyságát, ezért úgy gondolja, hogy

a STIKO ajánlása majd csak az Európai Gyógyszerügynökség engedélye után lép életbe.

Ilyenformán bizonyára lesznek korlátozások, például a krónikus betegségben szenvedő gyerekeket előreveszik.

Az egészségügyi szakemberek alapvetően jónak tartják az oltakozást, bár valószínűbb egy felnőtt megbetegedése, mint egy kiskorúé. Azonban ismernek olyan eseteket is, amikor fiatalkorúak betegedtek meg, súlyosabb esetben életüket is vesztették, viszont ez jóval ritkább, mint az idősebb korosztálynál.

Kötelező lesz a gyermekek beoltása?

Nem.

Csak oltási ajánlatokat szeretnénk tenni, de nincs kötelező oltás

– mondta Markus Söder bajor miniszterelnök, a CSU elnöke.

Az ajánlat alatt azt is értik, hogy bárki úgy dönt, hogy nem adatja be gyerekének az oltást, ettől függetlenül a jövőben ugyanúgy, mint eddig, továbbra is garantálni fogják az iskolák biztonságos működését.

A német Egészségügyi Minisztérium szerint 6,4 millió adag Pfizer–BioNTech-vakcinára lenne szükség, hogy beoltsák ezt a korosztályt.

Angela Merkel német kancellár szerint kivitelezhető, hogy a nyár végére, aki kéri az oltást, az meg is kaphatja.

Németországban az emberek 48,2 százaléka már megkapta az első adagot, a második adaggal pedig 16,9 százalékot oltottak be, viszont a németek már oltanak a Janssen vakcinájával is, amely csak egydózisú.

(Borítókép: Egy lány influenza elleni védőoltást kap 2020. október 14-én Kaliforniában. Fotó: Mario Tama / Getty Images)